Байден заявил о готовности военного участия США по защите Тайваня

Американский лидер пояснил, что это те обязательства, которые на себя взяли США.

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Президент США Джо Байден заявил, что Вашингтон готов к военному участию в защите Тайваня «на случай вторжения». Американский лидер пояснил, что это те обязательства, которые на себя взяли США.

«Мы продолжаем быть приверженными поддержанию мира и безопасности Тайваньского пролива и намерены сделать так, чтобы его статус-кво не был изменен в одностороннем порядке», - цитирует РИА Новости слова Байдена с пресс-конференции с премьером Японии Фумио Кисидой в Токио.

Ранее глава американского Госдепа Энтони Блинкен сообщил, что Соединенные Штаты намерены выделить дополнительные $100 млн на помощь Украине. Кроме того, президент США Джо Байден сообщил еще об одном пакете военной помощи, в который войдут артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.