США выделят дополнительные $100 млн на военную помощь Украине

Кроме того, президент США Джо Байден сообщил об еще одном пакете военной помощи, в который войдут артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.

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Соединенные Штаты намерены выделить дополнительные $100 млн на помощь Украине. Об этом сегодня сообщил глава американского Госдепа Энтони Блинкен.

Кроме того, президент США Джо Байден сообщил об еще одном пакете военной помощи, в который войдут артиллерийские боеприпасы и радары контрбатарейной борьбы.

«И сегодня я объявляю о еще одном пакете военной помощи, который предоставит Украине дополнительную артиллерию, радары и другую технику, уже эффективно используемую ею на поле боя», - передает ТАСС слова главы администрации Соединенных Штатов.

Ранее Конгресс США одобрил выделение $40 млрд на помощь Украине. Теперь законопроект поступит на подпись президенту США Джо Байдену.