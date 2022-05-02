Лавров: удары ВСУ ракетами «Точка-У» направлены на террор мирного населения

Министр считает, что украинские войска пытаются не допустить, чтобы граждане могли сами определять свою судьбу.

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Удары украинских военных с помощью ракет комплекса «Точка-У» направлены на то, чтобы терроризировать мирное население. Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

«Эти атаки явно направлены на то, чтобы терроризировать мирное население и не допустить ситуации, когда жители этих регионов будут сами определять свою судьбу», - сказал Лавров.

Он подчеркнул, что мирное население все это время подвергается гнету от киевского режима, который становится инструментом в руках неонацистов, США и их ближайших союзников.

Ранее Сергей Лавров заявил, что Владимир Зеленский может принести мир на Украину, отдав приказ боевикам нацбатов сложить оружие. Он добавил, что удерживающие мирных граждан в качестве заложников националисты должны прекратить сопротивление.