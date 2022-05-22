В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Боррель заявил, что для ЕС необходимо создать объединенные вооруженные силы

Марина Крижановская
23:25 22.05.2022
Также в своем обращении он призвал выделять больше средств на оборонный бюджет европейского сообщества.
Боррель заявил, что для ЕС необходимо создать объединенные вооруженные силы
© Фото: Carl Campbell, Unsplash
Читайте нас на:

В Европейском союзе заговорили о создании совместных вооруженных сил ЕС. Об этом заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В своей статье он рассматривает сложившуюся ситуацию в Европе после начатой в конце февраля спецоперации России на Украине по защите Донбасса. По его мнению, это свидетельствует о том, что необходимо создать коллективные европейские вооруженные силы.

«Новая ситуация в сфере безопасности говорит о том, что Евросоюз должен взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Для этого нам необходимы современные унифицированные европейские вооруженные силы», - написал Боррель в своей работе для Европейской службы внешних связей.

Глава евродипломатии призвал выделять больше средств на оборонный бюджет европейского сообщества. Также Жозеп Боррель отметил, что вызовы, с которыми приходится сталкиваться ЕС, не соответствуют имеющимся военным мощностям.

Вместе с тем, в контексте НАТО, Боррель указал, что НАТО «не дрогнет, защищаясь», но и не имеет никаких наступательных намерений против России.

«Успокаивая ближайших к конфликту союзников превентивным развертыванием, благоразумная - и в то же время твердая - реакция НАТО дает четкий сигнал: Североатлантический союз не дрогнет, защищаясь, но не питает никаких наступательных намерений в отношении России», - подытожил представитель европейской дипломатии.

Ранее Боррель заявлял, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Он сказал, что не знает, сколько времени потребуется на согласование шестого пакета санкций против России, в который входит эмбарго на импорт российской нефти.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
21:50 В стране и мире
Зась: у ОДКБ достаточно средств для защиты от угроз в связи с расширением НАТО
20:29 В стране и мире
Мединский заявил, что Россия готова к продолжению переговоров с Украиной
20:30 В стране и мире
В Белоруссии рассказали о действиях украинских диверсантов в стране
19:38 Армия
Видео
Последние оплоты: как силы ЛНР и ВС РФ «зажимают» боевиков в Северодонецке и Лисичанске
18:30 В стране и мире
Видео
Герой спецоперации получил серьезное ранение в бою, но смог спасти товарища
Популярное
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
Видео
Как проходил первый испытательный пуск «Сармата»: новые кадры с космодрома Плесецк
Видео
Из чего создают «Сармат»: кадры с производства МБР
Видео
Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.