Боррель заявил, что для ЕС необходимо создать объединенные вооруженные силы

Также в своем обращении он призвал выделять больше средств на оборонный бюджет европейского сообщества.

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В Европейском союзе заговорили о создании совместных вооруженных сил ЕС. Об этом заявил руководитель европейской дипломатии Жозеп Боррель.

В своей статье он рассматривает сложившуюся ситуацию в Европе после начатой в конце февраля спецоперации России на Украине по защите Донбасса. По его мнению, это свидетельствует о том, что необходимо создать коллективные европейские вооруженные силы.

«Новая ситуация в сфере безопасности говорит о том, что Евросоюз должен взять на себя больше ответственности за свою безопасность. Для этого нам необходимы современные унифицированные европейские вооруженные силы», - написал Боррель в своей работе для Европейской службы внешних связей.

Глава евродипломатии призвал выделять больше средств на оборонный бюджет европейского сообщества. Также Жозеп Боррель отметил, что вызовы, с которыми приходится сталкиваться ЕС, не соответствуют имеющимся военным мощностям.

Вместе с тем, в контексте НАТО, Боррель указал, что НАТО «не дрогнет, защищаясь», но и не имеет никаких наступательных намерений против России.

«Успокаивая ближайших к конфликту союзников превентивным развертыванием, благоразумная - и в то же время твердая - реакция НАТО дает четкий сигнал: Североатлантический союз не дрогнет, защищаясь, но не питает никаких наступательных намерений в отношении России», - подытожил представитель европейской дипломатии.

Ранее Боррель заявлял, что главы МИД Евросоюза не смогли согласовать шестой пакет антироссийских санкций. Он сказал, что не знает, сколько времени потребуется на согласование шестого пакета санкций против России, в который входит эмбарго на импорт российской нефти.