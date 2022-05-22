Армия Штурман «Аллигатора» рассказал об оптико-электронной станции для обнаружения противника В ходе одного из вылетов Ка-52 была обнаружена военная техника и замаскированные позиции подразделений ВСУ. Противник был уничтожен с применением неуправляемых авиационных ракет. © Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России Читайте нас на: Штурман-оператор вертолета Ка-52 рассказал о боевой работе «Аллигаторов» в ходе специальной военной операции на Украине. В ходе боевого вылета, кадры которого показало МО РФ, российским военнослужащим была поставлена задача поразить живую силу противника, скопления которого находились в лесу. «Выполнили данную боевую задачу с применением неуправляемого ракетного вооружения. С удаления 5 километров цель поражена, вернулись обратно», - рассказал штурмовик Николай. По словам военнослужащего, боевое применение у «Аллигаторов» характеризуется высокой точностью: на вертолете установлена оптико-электронная станция, которая позволяет обнаружить противника на удалении свыше 10 километров. «Она помогает применять и управляемое ракетное вооружение. С помощью нее мы видим, как цель поражена, видим сам разрыв, куда упал снаряд. Мы поддерживаем сухопутные войска, они очень ждут этого, я думаю, чтобы помогли с воздуха», - добавил он. Ранее российское оборонное ведомство опубликовало видео стрельбы неуправляемыми авиационным ракетами с Ка-52 по вражеским позициям в ходе спецоперации по защите народных республик Донбасса. Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика