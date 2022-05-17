Обнаружить и поразить: кадры боевой работы «Орланов-10» в ходе спецоперации на Украине

В ходе работы к БПЛА подвешивается четыре снаряда, каждый из которых поражает в радиусе десяти метров, рассказал военнослужащий ВС РФ.

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Министерство обороны России показало кадры боевой работы расчетов многофункциональных беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10» Западного военного округа.

«Ведем воздушную разведку, находим цели и передаем координаты артиллеристам. Также с помощью ударного беспилотника наносим сами поражение. Подвешивается четыре снаряда, специально осколочно-фугасных. Каждый снаряд поражает в радиусе десяти метров», - рассказал военнослужащий ВС РФ.

Ранее российское оборонное ведомство показало кадры уничтожения понтонной переправы и подразделения ВСУ, которое пыталось переправиться через реку Северский Донец. Подразделение было обнаружено расчетом БПЛА.

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции по защите населения ЛНР и ДНР. Российский лидер призвал военнослужащих украинской армии сложить оружие. Он также подчеркнул, что ответственность за кровопролитие будет на совести киевского режим.

В Кремле обратили внимание, что в отношении специальной операции по защите народных республик Донбасса не может использоваться формулировка «оккупация» Украины. Было отмечено, что военная операция проводится с целью демилитаризации и денацификации страны.