В стране и мире Сын Трампа высмеял Пелоси и сенатора Макконнелла после встречи с Зеленским в Киеве Анна Назайкина Он выложил коллаж из фотографий саммита в украинской столице и кадра с пожилой гражданкой США, которая участвовала в акциях против избрания главой государства Джо Байдена в Вашингтоне. © Фото: The Presidential Office of Ukraine Сын бывшего американского лидера Дональд Трамп-младший высмеял спикера палаты представителей конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси и сенатора-республиканца, лидера меньшинства в сенате Митча Макконнелла за их встречу в Киеве с президентом Украины Владимиром Зеленским. Трамп выложил коллаж из фотографий саммита в украинской столице и кадра с пожилой гражданкой США, которая участвовала в акциях против избрания главой государства Джо Байдена в Вашингтоне. На опубликованном снимке женщина держит в руках американский флаг и улыбается фотографу. «Неужели политики, которые боятся этого (протестов в США. — Прим. ред.), считают безопасными поездки в "зону активных боевых действий"?» — написал он в Instagram*. Ранее популярный американский журналист Джимми Фэллон в эфире собственной телепередачи, комментируя совместную фотографию Зеленского и Пелоси, которая была сделана в Киеве, подметил, что политики на кадре выглядят, как «мама и ее новый тренер». *Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации.