В МИД заявили о желании азиатских стран БРИКС и ШОС сотрудничать с РФ в Арктике

Данный интерес основывается на стратегических расчетах и имеет характер долгосрочной перспективы партнерства, добавили в министерстве.

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Азиатские страны БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества хотят вести сотрудничество с РФ в Арктике, эти намерения носят стратегический характер. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал посол по особым поручениям Министерства иностранных дел, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Традиционно страны азиатского региона проявляют большой интерес к развитию взаимодействия в высоких широтах. Это те страны, которые демонстрируют опережающие темпы экономического развития. Многие из них являются участниками БРИКС, ШОС», - заявил он.

По словам дипломата, данный интерес основывается на стратегических расчетах и имеет характер долгосрочной перспективы партнерства.

Ранее Корчунов отмечал, что у Москвы вызывает обеспокоенность рост военной активности Североатлантического альянса в Арктике. Он также предупредил о вероятности непредумышленных «инцидентов» со странами блока в регионе.