В РВСН назвали сроки постановки МБР «Сармат» на боевое дежурство

Замкомандующего РВСН считает, что «Сармат» станет самой мощной ракетой ядерного щита страны на ближайшие 50 лет.

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Межконтинентальная баллистическая ракета (МБР) «Сармат» встанет на боевое дежурство уже в конце 2022 года в Ужурском ракетном соединении. Об этом в эфире «Военной приемки» заявил заместитель командующего ракетных войск стратегического назначения Сергей Пороскун.

«В настоящее время идет подготовка инфраструктуры, личного состава от сержанта до командира дивизии для постановки на боевое дежурство ракетного комплекса «Сармат» уже в этом году в Ужурском ракетном соединении. Это будет в этом году», - сообщил замкомандира РВСН.

По словам Пороскуна, «Сармат» станет самой мощной ракетой ядерного щита страны на ближайшие 50 лет, так как в нее были заложены самые передовые технологические и конструкторские решения.

«Уверенность дает прежде всего заложенные тактико-технические характеристики. Данная ракета изготовлена только на комплектующих элементов российского производства, большая надежность заложена в данный ракетный комплекс. Вот это дает основания так рассуждать», - заявил Пороскун.

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