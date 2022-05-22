Во Франции признали отсутствие альтернатив поставкам российского газа для Европы

Утверждается, что Норвегия, Нидерланды, Алжир не в состоянии обеспечивать европейский повышенный спрос на топливо.

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Во Франции заявили, что сейчас не существует поставщиков, которые смогли бы заменить поставки природного газа из РФ в Европу в долгосрочной перспективе.



Издание Monde diplomatique пишет, что Норвегия, Нидерланды, Алжир не в состоянии обеспечивать европейский повышенный спрос на топливо в течение длительного времени. Страны могут лишь выступать в роли резервных продавцов.

«Желание европейцев отвернуться от Москвы наталкивается на порядок вещей, который будет трудно изменить так быстро, как того потребует введение эмбарго», - пишет газета.

Издание также подчеркивает, что Европа не может рассчитывать на поставки топлива из Ливии из-за идущей в стране гражданской войны. В свою очередь Египет не планирует становиться поставщиком из-за осторожности в отношениях с Россией, считают авторы статьи.

Несколькими днями ранее во Франции заявили, что Россия может получит рекордные сто миллиардов долларов а поставки газа в Европу на фоне резкого повышения цен. Как пишут местные СМИ, России удалось одержать победу в первом раунде «энергетической битвы». Это объясняется, тем, что уменьшение объемов закупок российского газа со стороны европейских государств компенсируется ростом цен на энергоресурсы