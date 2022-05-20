Во Франции заявили, что РФ получит рекордные $100 млрд от экспорта газа в Европу

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Россия может получит рекордные сто миллиардов долларов а поставки газа в Европу на фоне резкого повышения цен. Об этом пишет французская газета Les Echos, ссылаясь на данные аналитиков Citi.

«Благодаря резкому росту цен Россия должна получить $100 млрд за газ, поставленный в Европу в этом году, что почти вдвое больше, чем в прошлом, когда цены уже были высокими. И это без учета доходов от нефти, угля и другого сырья», - говорится в материале.

Авторы статьи подчеркнули, что страны Евросоюза ежедневно перечисляют «Газпрому» двести миллионов долларов, несмотря на санкции в отношении РФ и обещания ввести эмбарго на российские энергоресурсы. Издание пришло к выводу, что России удалось одержать победу в первом раунде «энергетической битвы». Это объясняется, тем, что уменьшение объемов закупок российского газа со стороны европейских государств компенсируется ростом цен на энергоресурсы.

Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Турция не может отказаться от российского газа. Сообщается, что половину потребляемого газа Турция получает из России, поэтому Анкара не может разорвать связи с Москвой.