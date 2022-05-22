Глава Комитета начштабов ВС США оценил риск конфликта между великими державами

Обращаясь к выпускникам военной академии, генерал Марк Милли заявил о столкновении интересов США, России и Китая.

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Председатель Комитета начальников штабов армии США генерал Марк Милли заявил о росте риска конфликта между великими державами. Об этом он рассказал выпускникам военной академии Вест-Пойнт.

По мнению генерала, Вашингтон сталкивается с Пекином и Москвой, которые с его слов намерены изменить существующий миропорядок.

«США вступают в мир, который становится более нестабильным. Мир, в который вы выпускаетесь, имеет потенциал серьезного международного конфликта между великими державами. Этот потенциал растет, а не снижается», - приводит ТАСС слова Милли.

Двадцать четвертого февраля Россия приступила к проведению специальной военной операции на Украине. За несколько дней до этого Кремль признал независимость Народных республик Донбасса.

В своем обращении к россиянам, президент Владимир Путин заявил, что Москва не стремится оккупировать Украину или отдельные ее регионы. Главными целями ВС РФ остаются защита мирного населения юго-востока, демилитаризация и денацификация Украины.