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Американский разведчик описал сценарий возможного военного столкновения России и США

Анна Касаткина
01:24 07.02.2022
По мнению экс-офицера разведки, американская армия потерпит сокрушительное поражение в конфликте с РФ.
Американский разведчик описал сценарий возможного военного столкновения России и США
© Фото: Miroslav Chaloupka, CTK, Globallookpress
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Военный конфликт против России из-за Украины станет самоубийством для американских вооруженных сил. Об этом в статье для RT заявил экс-офицер разведки Корпуса морской пехоты США Скотт Риттер.

Он напомнил, что прием Украины в НАТО обяжет альянс выступить на стороне этой страны в случае войны с Россией - согласно пятой статье устава организации. По мнению Риттера, как только на Украине будут развернуты силы ПВО, боевые группы и авиация альянса, Киев может инициировать гибридный конфликт в связи с так называемой оккупацией Крыма. РФ будет вынуждена ответить, что приведет к вооруженным действиям с участием стран альянса, отметил он.

Как указывает бывший разведчик, «война с Россией будет не похожа ни на что, с чем когда-либо сталкивались американские вооруженные силы». По его словам, армия США плохо организована, а военные не обучены и не готовы к подобному конфликту. В качестве подтверждения своих слов Риттер привел в пример исследование американской армии 2017 года, в котором специалисты пришли к выводу, что 20-летняя военная кампания против Афганистана, Сирии и Ирака привела к тому, что вооруженные силы США не в состоянии победить равного противника. В частности, там указывалось, что вооруженные силы США крайне зависимы от спутниковой связи. Таким образом столкновение с российскими средствами радиоэлектронной борьбы приведет к уничтожению американской армии, заявил Риттер.

«Даже если американские вооруженные силы могут противостоять российскому противнику (чего они не могут), им просто не хватает численности, чтобы выжить в любом длительном сражении или кампании», - подчеркнул он.

Эксперт полагает, что ВВС США также ждет неминуемый разгром, учитывая силы ПВО и боевые самолеты РФ. Количественное превосходство тоже не даст преимуществ, потому что российская артиллерия не позволит противнику приблизиться к своим позициям. А если американцы смогут победить в бою против пехоты, то танковым соединениям России им будет нечего предоставить, добавил военный.

Попытка США и НАТО привязать к Украине «священное обязательство» статьи пять Устава НАТО станет «самоубийством», заключил Риттер.

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