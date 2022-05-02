Роспотребнадзор напомнил об опасности мышиной лихорадки

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В Роспотребнадзоре заявили об опасности заражения геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), или мышиной лихорадкой, в дачный сезон. Если вовремя не обратиться за помощью к медикам, последствия инфекции могут быть самыми тяжелыми. Об этом сказала руководитель референс-центра по мониторингу за ГЛПС Казанского научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии Роспотребнадзора Татьяна Савицкая в интервью радио Sputnik.

«Человек заражается при вдыхании пыли, инфицированной выделениями грызунов, при земляных и хозяйственных работах в лесу, поле, на садово-огородных участках, в любом помещении, где есть грызуны. Возможно заражение человека алиментарным путем, при употреблении загрязненных выделениями грызунов продуктов или воды (в турпоходе, на охоте, рыбалке). Человек может заразиться и контактным путем, при попадании выделений грызунов на слизистые оболочки или поврежденную кожу», – рассказала Савицкая.

Специалист добавила, что переносчиками заболевания являются некоторые виды грызунов, например, рыжая полевка, домовая мышь, разные виды серой полевки. При этом отмечается, что заразиться мышиной лихорадкой возможно только от грызунов, от человека к человеку болезнь не передается. Она также порекомендовала соблюдать определенные меры предосторожности в местах, где разносчики инфекции могли оставить следы своей жизнедеятельности.

Ранее в Роспотребнадзоре назвали «стелс-омикрон» самым заразным за всю пандемию. В ведомстве отметили, что доля BA.2 - «стелс-омикрона» - постоянно росла, достигнув более 90% от всех новых случаев заболеваний.