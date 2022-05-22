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Moody's понизило рейтинг Украины до самого низкого уровня

Виктория Ивашечкина
04:28 22.05.2022
По мнению специалистов, способность страны оплачивать внешний долг в среднесрочной перспективе, низкая.
Moody's понизило рейтинг Украины до самого низкого уровня
© Фото: imago stock&people, globallookpress
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Международное рейтинговое агентство Moody's понизило кредитный рейтинг Украины до третьего самого низкого уровня.

Специалисты считают, что способность страны оплачивать внешний долг в среднесрочной перспективе, низкая. Таким образом, Украина оказалась на одной ступени с Эквадором и Белизом, передает Bloomberg

«В то время как Украина извлекает выгоду из международной финансовой поддержки в среднесрочной перспективе такая стратегия окажется неприемлемой», - говорится в отчете агентства. 

Как считают специалисты, затяжной конфликт увеличивает вероятность реструктуризации долга и наложения убытков на кредиторов частного сектора.

Несколькими днями ранее сообщалось, что Япония окажет Украине очередную финансовую помощь в размере трехсот миллионов долларов. Планируется, что на встрече, которая пройдет на следующей неделе, между премьер-министром Японии Фумио Кисидой и президентом США Джо Байденом японская сторона даст разъяснения об этом.

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