Госсекретарь США пошутил про отношения с Россией строчкой из песни

Госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул, что официальный Вашингтон, возможно, не будет восстанавливать отношения с Москвой. Выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета от процитировал строчку одной из песен Тейлор Свифт «Мы никогда больше не будем вместе».

«Действительно, на церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете выступала Тейлор Свифт. К сожалению, моя команда не позволила мне принести мою гитару, чтобы посвятить исполнение песни "We are never ever getting back together" президенту Путину», - цитирует Блинкена РИА Новости.