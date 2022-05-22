Госсекретарь США пошутил про отношения с Россией строчкой из песни

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова шуткой отреагировали на слова экс-посла США в России Макфола об обмане Украины со стороны США.

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Госсекретарь США Энтони Блинкен намекнул, что официальный Вашингтон, возможно, не будет восстанавливать отношения с Москвой. Выступая перед выпускниками Джорджтаунского университета от процитировал строчку одной из песен Тейлор Свифт «Мы никогда больше не будем вместе».

«Действительно, на церемонии вручения дипломов в Нью-Йоркском университете выступала Тейлор Свифт. К сожалению, моя команда не позволила мне принести мою гитару, чтобы посвятить исполнение песни "We are never ever getting back together" президенту Путину», - цитирует Блинкена РИА Новости.

После того, как смех в зале стих, Блинкен уточнил, что подобный шаг с его стороны был бы «недипломатичным».

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова пошутила над словами экс-посла США в России Майкла Макфола, который в ходе политических дебатов признался, что американские дипломаты обманывали Украину, обещая ее властям членство в НАТО.