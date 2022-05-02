МО РФ: ВСУ оборудовали опорные пункты в школах в Днепре, Краматорске, Славянске и Николаеве

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Начальник Национального центра управления обороной РФ Михаил Мизинцев в ходе брифинга заявил, что военные ВСУ и боевики оборудовали опорные пункты в школах в Днепре, Краматорске, Славянске и Николаеве.

«В общеобразовательных учреждениях в городах: Днепр, Николаев, Краматорск и Славянск военнослужащие ВСУ и боевики батальонов территориальной обороны оборудовали огневые позиции, разместили бронетехнику, артиллерию и РСЗО», - отметил представитель Минобороны РФ.

Кроме этого, по словам Мизинцева, украинские националисты продолжают удерживать в заложниках в качестве «живого щита» 90 иностранных граждан из пяти государств. В семи украинских портах остаются заблокированными 75 иностранных судов из 17 государств.

Ранее сообщалось, что ВСУ установили орудия вблизи Цуповки для нанесения удара во время эвакуации мирных жителей из Харькова. В МО РФ заявили, что данную провокацию планируется провести для обвинения российских военных в якобы бесчинствах против мирного населения.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина