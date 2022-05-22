Глава Минэкономразвития рассказал, что нужно России для успешного экономического разворота к Азии

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Глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что России для успешного разворота внешнеэкономической деятельности к Азии нужно пересмотреть вопрос логистики при развитии торговли.

По его словам, существующие логистические цепочки подходят под торговлю зерном или нефтепродуктами. При этом, если говорить о поставках удобрений, здесь, как считает Решетников есть сложности в плане логистики, передает РИА Новости.

Министр отметил, что на данный момент есть возможности использования евразийской инфраструктуры, потенциала стран-соседей России, как транзитных пунктов. Еще одним шагом Решетников назвал увеличение мощностей дальневосточных портов.

Ранее Максим Решетников заявил, что антироссийские санкции могут способствовать быстрому достижению Россией и Таиландом цели увеличения товарооборота между ними до десяти миллиардов долларов. Министр напомнил, что в прошлом году объем товарооборота между двумя странами составил 2,8 миллиарда долларов.