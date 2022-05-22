Минэкономразвития РФ: на фоне санкций товарооборот с Тайиландом может вырасти до $10 млрд

По словам министра, сейчас ведомство решает задачу, связанную с налаживанием автомобильной промышленности.

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Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что антироссийские санкции могут способствовать быстрому достижению Россией и Таиландом цели увеличения товарооборота между ними до десяти миллиардов долларов.

Министр напомнил, что в 2021 году объем товарооборота между двумя странами составил 2,8 миллиарда долларов.

«Будем максимально искать точки взаимодействия и как раз те самые десять миллиардов долларов, как цель торгового оборота, хорошо ложатся в эту ситуацию», - сказал Решетников.

По его словам, со введением Западом жестких санкций против России перспективы развития торгово-экономических отношений РФ с Таиландом выросли.

«Связано это со многими практическими задачами, которые мы сейчас решаем, одна из которых – автомобильная промышленность», - подчеркнул Решетников, передает РИА Новости.

На днях стало известно о том, что шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован. Страны ЕС не могут согласовать его с начала мая. Главным препятствием выступает эмбарго на поставки российской нефти, полного отказа от нее планировалось добиться через девять месяцев.