Минэкономразвития РФ: на фоне санкций товарооборот с Тайиландом может вырасти до $10 млрд
Глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников заявил, что антироссийские санкции могут способствовать быстрому достижению Россией и Таиландом цели увеличения товарооборота между ними до десяти миллиардов долларов.
Министр напомнил, что в 2021 году объем товарооборота между двумя странами составил 2,8 миллиарда долларов.
«Будем максимально искать точки взаимодействия и как раз те самые десять миллиардов долларов, как цель торгового оборота, хорошо ложатся в эту ситуацию», - сказал Решетников.
По его словам, со введением Западом жестких санкций против России перспективы развития торгово-экономических отношений РФ с Таиландом выросли.
«Связано это со многими практическими задачами, которые мы сейчас решаем, одна из которых – автомобильная промышленность», - подчеркнул Решетников, передает РИА Новости.
На днях стало известно о том, что шестой пакет санкций Евросоюза против России заблокирован. Страны ЕС не могут согласовать его с начала мая. Главным препятствием выступает эмбарго на поставки российской нефти, полного отказа от нее планировалось добиться через девять месяцев.