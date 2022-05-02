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Шольц рассказал, когда ЕС прекратит импорт угля и откажется от нефти из России

Иван Линдеманн
09:12 02.05.2022
По словам канцлера Германии, многие страны присоединились к санкциям против России даже при том, что они неизбежно несут экономические издержки для них самих.
Шольц рассказал, когда ЕС прекратит импорт угля и откажется от нефти из России
© Фото: Nikolay Gyngazov, RussianLook, globallookpress
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Страны ЕС прекратят импортировать уголь из России этим летом, а до конца года откажутся от российской нефти. С таким заявлением выступил канцлер Германии Олаф Шольц.

«Евросоюз вместе со своими трансатлантическими партнерами принял беспрецедентные санкции против России и отдельных лиц. Многие страны присоединились к этим санкциям даже при том, что они неизбежно несут экономические издержки для нас самих», - сказал он в интервью The Indian Express.

Напомним, что 24 февраля Владимир Путин объявил о начале проведения специальной военной операции на Украине. Ее цель - демилитаризация, денацификация страны, а также защита жителей Донбасса. После этого страны Запада стали вводить против РФ санкции.

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