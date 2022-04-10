СК РФ расследует осквернение памятника советским воинам в Литве

В ведомстве отметили, что памятник был залит вандалами краской.

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Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил расследовать факт осквернения памятника советским воинам в Литве. Об этом говорится в заявлении на сайте ведомства.

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкин поручил следователям центрального аппарата фиксировать и расследовать обстоятельства осквернения памятников советским воинам в двух городах Литовской Республики», - сказано в сообщении.

В СК отметили, что памятники советским воинам были залиты краской. В ведомстве напомнили, что на воинском кладбище в городке Куркляй захоронен 221 боец Советской армии, в Шете - 236 солдат и офицеров.

Ранее сообщалось, что российское посольство в Берлине направило ноту в немецкий МИД из-за осквернения монумента «Воин-освободитель» в Трептов-парке. Вандалы облили мемориал краской и оставили надписи с русофобскими призывами.