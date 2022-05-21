В США заявили о всплеске дезертирства среди военных ВМС

По словам журналистки издания, матросы чувствуют себя как в клетке, поэтому многие идут на крайние меры.

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В Военно-морских силах США зафиксировали резкое увеличение числа дезертиров. Об этом сообщил американский телеканал CNBC.

«В 2019 году дезертировали 63 моряка, а в прошлом году эта цифра подскочила до 157. Таким образом, рост почти на 150 процентов. Данные свидетельствуют о том, что большинству дезертиров было 25 лет или меньше», - заявила в эфире журналистка NBC.

Она рассказала, что уже несколько лет на атомном авианосце USS George Washington проводят капитальный ремонт. В связи с этим находящиеся на нем моряки имеют проблемы со сном из-за постоянного шума. Также, по словам репортера, наблюдаются трудности с нехваткой горячей воды и электричества.

Как отмечает журналистка, матросы чувствуют себя как в клетке, потому что они подписали договор после окончания школы и не могут уволиться, поэтому многим приходится идти на крайние меры и выбирать дезертирство. Репортер выделила еще одну причину недовольства военных - они испытывают стресс и проблемы с душевным здоровьем.

Ранее сообщалось, что Военно-морские силы США не планируют операций в Черном море. По словам представителя Пентагона, не рассматривается никаких операций, в том числе по деблокировке украинских портов.