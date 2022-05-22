Ушла из жизни актриса Наталья Величко

Наиболее известные картины с ее участием – «Щит и меч», «Охота на изюбря», «Друзья и годы».

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Актриса Наталья Величко ушла из жизни в возрасте 81 года. Информацию о смерти актрисы подтвердили в Императорском православном палестинском обществе, членом которого она являлась.

«21 мая 2022 года после продолжительной и тяжелой болезни скончалась Наталья Яковлевна Величко… заслуженная артистка РСФСР, актриса и режиссер советского и российского кинематографа», - говорится на официальном сайте организации.

Причины смерти актрисы неизвестны. По данным СМИ, она ушла из жизни, находясь в своей московской квартире.

Наталья Величко сыграла десятки ролей в советских и российских фильмах и сериалах. Наиболее известные картины с ее участием – «Щит и меч», «Охота на изюбря», «Друзья и годы».