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Зась: у ОДКБ достаточно средств для защиты от угроз в связи с расширением НАТО

Анна Касаткина
21:50 22.05.2022
В ОДКБ рассматривают расширение военного блока как предпосылку для нарастания напряженности и дальнейшей милитаризации региона, отметил генсек организации.
Зась: у ОДКБ достаточно средств для защиты от угроз в связи с расширением НАТО
© Фото: x99. ZUMAPRESS, globallookpress
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Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) имеет достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на угрозы в связи с расширением НАТО. Об этом в эфире телеканала «Беларусь - 1» заявил генеральный секретарь организации Станислав Зась, комментируя возможное вступление в альянс Финляндии и Швеции.

По его словам, в ОДКБ рассматривают расширение военного блока как предпосылку для нарастания напряженности и дальнейшей милитаризации региона. Зась выразил уверенность, что такой подход не служит укреплению безопасности, в том числе стран-членов НАТО. В то же время у ОДКБ достаточно средств для своей защиты, подчеркнул он.

«У нас достаточно сил и средств, чтобы отреагировать на возможные угрозы, которые реально проявятся в этой ситуации», - цитирует Зася РИА Новости.

В настоящее время вопрос об усилении силового блока ОДКБ не стоит, добавил генсек.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вступление Финляндии и Швеции в НАТО не несет прямой угрозы для России, однако расширение военной инфраструктуры на эти территории, безусловно, потребует ответной реакции.

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