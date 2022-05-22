Члена КСИР убили в своем доме в Тегеране

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В столице Ирана был убит офицер подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) Хасан Саяд Ходаяри. Об этом пишет агентство IRNA, ссылаясь на заявление пресс-службы Корпуса.

По предварительной информации, инцидент произошел около шестнадцати часов по местному времени на улице Муджахидов ислама в Тегеране. Сообщается, что неизвестные на мотоцикле произвели пять выстрелов по автомобилю, в котором сидел погибший.

В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов, нападавших ищут. Пресс-служба КСИР назвала данный инцидент актом терроризма.

Ранее в СМИ появилась информация, что в Тегеране произошел взрыв в окрестностях центрального парка Меллат. В соцсетях появились видео очевидцев якобы с места происшествия. На кадрах видно, как территория охвачена пожаром, зарево от которого распространилось на ближайшие окрестности.