СМИ: в Тегеране прогремел взрыв

В столице Ирана, Тегеране, по сообщениям СМИ, произошел взрыв в окрестностях центрального парка Меллат.

По данным агенства Fars, в парке работают представители правоохранительных органов. Информации о возможных пострадавших на данный момент нет.

В соцсетях уже появились видео очевидцев якобы с места происшествия. На кадрах видно, как территория рядом с жилым домом охвачена пожаром, зарево от которого распространилось на ближайшие окрестности.

Официальных сообщений от властей о происшествии в центре Тегерана пока не поступало.