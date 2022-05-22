В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Китае заявили о подорванной репутации финансовых институтов США

Максим Крюков
19:33 22.05.2022
По словам китайского журналиста, Вашингтон после принятия решения о блокировке российских активов посредством ограничительных мер, «подписал смертный приговор» финансовой системе США.
В Китае заявили о подорванной репутации финансовых институтов США
© Фото: pixabay.com
Читайте нас на:

Решение властей США заблокировать государственные активы России подорвало доверие зарубежных инвесторов к американским финансовым институтам. Об этом пишет китайская газета Global Times.

«Вследствие односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов. Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала», - говорится в материале.

Журналист издания отметил, что США разыгрывают стратегию «хороший полицейский - плохой полицейский», где Белый дом предпринимает усилия успокоить европейские государства и призывает к аресту государственных счетов РФ, а глава Минфина США Джанет Йеллен, в свою очередь, пытается убедить иностранных инвесторов в том, что хранить свои средства на счетах в Соединенных Штатах по-прежнему безопасно.

Обозреватель Global Times подчеркнул, что Вашингтон, приняв решение заблокировать российские активы посредством ограничительных мер, «подписал смертный приговор» финансовой системе США.

Ранее глава Минфина Германии выступил против конфискации личных активов россиян. По его словам, при проведении изъятия активов существуют очень значительные препятствия.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:38 Армия
Видео
Последние оплоты: как силы ЛНР и ВС РФ «зажимают» боевиков в Северодонецке и Лисичанске
18:30 В стране и мире
Видео
Герой спецоперации получил серьезное ранение в бою, но смог спасти товарища
17:56 В стране и мире
Во Франции назвали срок вступления Украины в Евросоюз
17:01 В стране и мире
Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным
15:20 В стране и мире
Сжигали дома вместе с жителями: сапер рассказал о зверствах бойцов «Азова»* при отступлении
Популярное
Видео
Как проходил первый испытательный пуск «Сармата»: новые кадры с космодрома Плесецк
Видео
Из чего создают «Сармат»: кадры с производства МБР
Видео
Портреты Гитлера, свастики, руны: новые кадры обысков националистов из «Азовстали»
Видео
Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Видео
Шойгу заявил о формировании 12 воинских частей и подразделений в ЗВО на фоне намерения Швеции и Финляндии вступить в НАТО
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.