В Китае заявили о подорванной репутации финансовых институтов США

По словам китайского журналиста, Вашингтон после принятия решения о блокировке российских активов посредством ограничительных мер, «подписал смертный приговор» финансовой системе США.

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Решение властей США заблокировать государственные активы России подорвало доверие зарубежных инвесторов к американским финансовым институтам. Об этом пишет китайская газета Global Times.

«Вследствие односторонних санкций США заморозили активы, принадлежащие россиянам и их правительству, на десятки миллиардов. Если страна, преследуя свои корыстные политические интересы, готова в доли секунды отбирать государственные и частные иностранные счета, то никакие слова политиков не убедят зарубежных инвесторов в безопасности их капитала», - говорится в материале.

Журналист издания отметил, что США разыгрывают стратегию «хороший полицейский - плохой полицейский», где Белый дом предпринимает усилия успокоить европейские государства и призывает к аресту государственных счетов РФ, а глава Минфина США Джанет Йеллен, в свою очередь, пытается убедить иностранных инвесторов в том, что хранить свои средства на счетах в Соединенных Штатах по-прежнему безопасно.

Обозреватель Global Times подчеркнул, что Вашингтон, приняв решение заблокировать российские активы посредством ограничительных мер, «подписал смертный приговор» финансовой системе США.

Ранее глава Минфина Германии выступил против конфискации личных активов россиян. По его словам, при проведении изъятия активов существуют очень значительные препятствия.