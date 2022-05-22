Герой спецоперации получил серьезное ранение в бою, но смог спасти товарища
Военнослужащий Дмитрий Андреев, принимавший участие в специальной военной операции, помог товарищу, несмотря на собственное ранение. После выздоровления молодой человек мечтает вернуться на службу.
Андреев входил в расчет самоходной артиллерийской установки, который поддерживал российские силы при наступлении и обороне.
«Мы поехали на огневую позицию, снаряды разгрузили, все хорошо. Наш батальон обстреливал вражескую точку, уничтожил ее, по сведениям корректировщика. Наша машина начала собираться, весь личный состав, чтобы уехать, и прилетел снаряд, разорвался рядом», - рассказал военнослужащий.
Осколками молодого человека серьезно ранило в руку, однако он проявил мужество и помог товарищу.
«Я увидел, что товарищ тоже пострадал, и не обратил внимания на руку, начал ему помогать. У товарища была нога повреждена, мы помогли ему забраться на маталыгу (бронетранспортер МТ-ЛБ. - Прим.ред.), и поменяли позицию более глубже в тыл для того, чтобы оттуда вести огонь по врагу», - пояснил Андреев.
После выздоровления, по его словам, он хочет вернуться на службу. Военнослужащий объяснил, что нужно помочь людям, которые с 2014 года жили в страхе.
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