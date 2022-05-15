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Помогая товарищам: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

Алиса Краузе
00:00 15.05.2022
Военнослужащие Вооруженных Сил России продолжают демонстрировать самоотверженность и мужество в ходе проведения спецоперации по защите ЛДНР.
Помогая товарищам: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине
© Фото: ТРК "Звезда"
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В Министерстве обороны России продолжают рассказывать о подвигах российских военнослужащих. Бойцы проявляют отвагу и мужество, демонстрируют тактическую выучку в ходе выполнения задач специальной военной операции на Украине.

© ТРК "Звезда"

Полковник Ярослав Гладких, командир мотострелкового полка

Полковник Ярослав Гладких вместе с вверенным ему мотострелковым полком с первых дней участвует в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе выполнения задач СВО полковником был получен приказ на проведение разведывательно-наступательных действий с целью вскрытия группировки противника в ходе наступления на один из населенных пунктов, подконтрольных украинским националистам. При выдвижении на рубеж развертывания полка было обнаружено большое количество вооруженных националистов.

Используя имеющийся опыт, Ярослав Гладких оценил возможности вверенного ему подразделения, а также силы противника и принял решение сходу вклиниться в боевые порядки боевиков. В ходе боя Ярослав получил осколочное ранение в голову и ожег кистей рук, но, несмотря на ранения, продолжил командовать полком.

Внезапность действий российских мотострелков под командованием полковника Гладких, а также высокая интенсивность их наступления вынудила неонацистов спешно отступить, оставив населенный пункт. По итогам боя силами полка Ярослава Гладких было уничтожено два танка, две боевые машины пехоты, три расчета противотанковых управляемых ракет, два артиллерийских корректировщика и до 50 человек живой силы противника.

© ТРК "Звезда"

Ефрейтор Азамат Сарбасов, старший наводчик гранатометного отделения 

В ходе ожесточенных боев вблизи одного из населенных пунктов, находящегося под контролем украинских националистов, ефрейтор Азамат Сарбасов выполнял задачи по прикрытию разведывательной группы. Военнослужащий обнаружил большую группу украинских националистов, вооруженных гранатометами и стрелковым оружием.

Российские военные приняли решение дать бой украинским радикалам, несмотря на их численное превосходство. Не выдавая своего присутствия и заняв выгодную огневую позицию, ефрейтор Азамат Сарбасов прицельным огнем уничтожил гранатометчика противника.

В ходе ожесточенного боестолкновения Азамат ликвидировал более 15 националистов. Также ефрейтор Сарбасов вынес из-под вражеского огня двух раненых товарищей и оказал им первую медицинскую помощь.

Понесший существенные потери противник был вынужден капитулировать. Благодаря самоотверженности и героизму ефрейтора Азамата превосходящие силы украинских боевиков были уничтожены.

© ТРК "Звезда"

Младший сержант Алексей Савенко, фельдшер

С первого дня проведения специальной военной операции по защите Луганской и Донецкой народных республик младший сержант Алексей Савенко самоотверженно оказывал помощь раненым бойцам и командирам.

В одном из боестолкновений наших подразделений с украинскими националистами Алексей, не жалея себя, вынес семь тяжелораненых российских военнослужащих из-под огня противника в безопасное место. Оказав бойцам первую медицинскую помощь, Алексей приступил к их эвакуации в госпиталь.

По дороге санитарный автомобиль подвергся целенаправленному минометному обстрелу со стороны неонацистов. Один из вражеских снарядов взорвался рядом с автомобилем.

Множество осколков попало в Алексея, повредив ему внутренние органы. Несмотря на полученные тяжелые ранения, фельдшер смог оперативно доставить раненых в госпиталь, где всем была оказана квалифицированная медицинская помощь.

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