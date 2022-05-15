Помогая товарищам: в Минобороны рассказали о новых подвигах военных РФ на Украине

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Полковник Ярослав Гладких, командир мотострелкового полка

Полковник Ярослав Гладких вместе с вверенным ему мотострелковым полком с первых дней участвует в специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

В ходе выполнения задач СВО полковником был получен приказ на проведение разведывательно-наступательных действий с целью вскрытия группировки противника в ходе наступления на один из населенных пунктов, подконтрольных украинским националистам. При выдвижении на рубеж развертывания полка было обнаружено большое количество вооруженных националистов.

Используя имеющийся опыт, Ярослав Гладких оценил возможности вверенного ему подразделения, а также силы противника и принял решение сходу вклиниться в боевые порядки боевиков. В ходе боя Ярослав получил осколочное ранение в голову и ожег кистей рук, но, несмотря на ранения, продолжил командовать полком.

Внезапность действий российских мотострелков под командованием полковника Гладких, а также высокая интенсивность их наступления вынудила неонацистов спешно отступить, оставив населенный пункт. По итогам боя силами полка Ярослава Гладких было уничтожено два танка, две боевые машины пехоты, три расчета противотанковых управляемых ракет, два артиллерийских корректировщика и до 50 человек живой силы противника.