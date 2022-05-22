Ксения Шойгу назвала города, которые претендуют на звание «Беговой столицы» России
На звание «Беговой столицы» России претендуют шесть городов. Об этом заявила Ксения Шойгу перед стартом полумарафона ЗаБег.РФ.
«По предварительному зачету, у нас пока 6 городов претендуют на звание «Беговой столицы». Среди них Калининград. Мы смотрим сколько людей зарегистрировалось, сколько людей живет в городе. Все решится сегодня вечером», - сказала она.
Сообщается, что трансляции полумарафона ЗаБег.РФ велись из десяти городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону.
«Я надеюсь, что люди увидят, что вся страна бежит. На мой взгляд, это очень объединяющая вещь, когда все единомоментно бегут одну дистанцию. И они еще понимают, что их видят», - отметила Ксения Шойгу.
Как стало известно, 150 тысяч россиян приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ». В этом году мероприятие стало самым масштабным в своей истории: 11 часовых поясов, четыре дистанции, которые участники выбирают в зависимости от уровня подготовки.