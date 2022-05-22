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Ксения Шойгу назвала города, которые претендуют на звание «Беговой столицы» России

Максим Крюков
17:30 22.05.2022
По предварительным данным, пока лидирует Калининград. Итоговые результаты станут известны уже вечером.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
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На звание «Беговой столицы» России претендуют шесть городов. Об этом заявила Ксения Шойгу перед стартом полумарафона ЗаБег.РФ.

«По предварительному зачету, у нас пока 6 городов претендуют на звание «Беговой столицы». Среди них Калининград. Мы смотрим сколько людей зарегистрировалось, сколько людей живет в городе. Все решится сегодня вечером», - сказала она.

Сообщается, что трансляции полумарафона ЗаБег.РФ велись из десяти городов России, среди которых Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Ростов-на-Дону.

«Я надеюсь, что люди увидят, что вся страна бежит. На мой взгляд, это очень объединяющая вещь, когда все единомоментно бегут одну дистанцию. И они еще понимают, что их видят», - отметила Ксения Шойгу.

Как стало известно, 150 тысяч россиян приняли участие в полумарафоне «ЗаБег.РФ». В этом году мероприятие стало самым масштабным в своей истории: 11 часовых поясов, четыре дистанции, которые участники выбирают в зависимости от уровня подготовки.

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