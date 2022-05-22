Лукашенко прибыл в Сочи на встречу с Путиным

© Фото: Алексей Копайгородский Telegram

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прилетел в Сочи, чтобы провести переговоры с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом сообщил мэр города Алексей Копайгородский в Telegram.

Градоначальник отметил, что Сочи вновь стал площадкой для важных межгосударственных переговоров.

«В наш город прибыл президент Белоруссии Александр Григорьевич Лукашенко для встречи с президентом России Владимиром Владимировичем Путиным», - написал он.

Копайгородский отметил, что лидеры условились о встрече на прошедшем 16 мая саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Путин и Лукашенко, по его словам, планируют обсудить ключевые отношения двусторонних отношений с акцентом на интеграцию в рамках Союзного государства, а также актуальные темы международной и региональной повестки.

В Москве в начале неделе прошел юбилейный саммит ОДКБ, приуроченный к 30-летию подписания договора и 20-летию своего объединения. По итогам саммита лидеры подписали совместное заявление, в котором, в частности, выражается готовность защищать внешние границы государств в зоне ответственности организации, противостоять фальсификации истории и героизации нацизма.