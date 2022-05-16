Защита рубежей и противостояние нацизму: лидеры ОДКБ подписали совместное заявление

В заявлении лидеры подчеркнули, что структура ОДКБ совершенствует и показывает высокий уровень обеспечения безопасности в регионе.

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Лидеры стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) подготовили совместное заявление. Оно сделано по итогам юбилейного саммита, состоявшегося в Москве 16 мая.

Как отметили в заявлении лидеры стран ОДКБ, структура организации совершенствуется, а спектр ее деятельности расширяется: в частности, во взаимодействии во внешней политике и в военной сфере, сотрудничестве по вопросам миротворчества, борьбы с терроризмом и экстремизмом, а также по другим направлениям.

Так, проведенная в январе 2022 года миротворческая операция в Казахстане подтвердила готовность сил организации эффективно решать задачи безопасности и показала высокий статус ОДКБ в системе международных и региональных организаций, подчеркивается в заявлении.

Лидеры выразили готовность к углублению сотрудничества с Организацией Объединенных Наций (ООН), другими заинтересованными международными и региональными организациями и государствами, однако, в то же время, отметили озабоченность некоторыми тенденциями, которые наблюдаются на международной арене. Среди них называются силовое вмешательство в кризисные ситуации в обход общепризнанных международно-правовых норм и принципов в нарушение Устава ООН, избирательное применение общепризнанных норм и принципов международного права, игнорирование формата переговоров для разрешения возникающих проблем и нежелание считаться с законными интересами суверенных государств, вмешательство в их внутренние дела.

«Осознавая свою ответственность за обеспечение прочного мира в евразийском регионе, подчеркиваем важность снижения напряженности на континенте и подтверждаем готовность налаживать практическое взаимодействие с Организацией Североатлантического договора», - говорится в документе.

В заявлении, среди прочего, выражается озабоченность ситуацией в Афганистане и на других внешних границах стран - членов ОДКБ, и выражается готовность обеспечить безопасность рубежей в зоне ответственности.

В документе также осуждается фальсификация исторических событий, связанных с общим вкладом в противодействие нацистской агрессии. Страны ОДКБ будут продолжать противостоять любым попыткам героизации нацизма и распространения неонацизма, а также расизма и ксенофобии, отмечается в документе.

«Чтим память предков, погибших в годы Великой Отечественной войны, осуждаем проявления "войны" с памятниками в честь борцов с нацизмом, обеления участников нацистского движения и их пособников. Выражаем серьезную озабоченность в связи с попытками запретить на законодательном уровне символику, ассоциируемую с Победой над нацизмом», - подчеркивается в совместном заявлении.

Факты изгнания и истребления нацистами и их пособниками мирного населения СССР, установленные в Приговоре Международного военного трибунала в Нюрнберге, должны расцениваться как геноцид народов Советского Союза, считают лидеры.

Юбилейный саммит ОДКБ был посвящен 30-летию Договора о коллективной безопасности и 20-летию самой организации. На нем присутствовали главы всех шести стран - членов ОДКБ.