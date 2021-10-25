В Москве в бассейне утонул известный художник Василий Бубнов

В возрасте 79 лет скончался известный художник Василий Бубнов. Сообщается, что он утонул в фитнес-клубе на 2-й Песчаной улице в бассейне.

Художник плавал в бассейне, когда неожиданно ему стало плохо. Несмотря на принятые меры, спасти пожилого человека не удалось, пишет «МК».

Василий Бубнов - член Союза художников, декоратор, оформивший многие станции московского метро, в том числе «Пушкинскую».