Данную провокацию панируется провести для обвинения российских военных в якобы бесчинствах против мирного населения, отметили в МО РФ.

© Фото: Aleksandr Gusev Keystone Press Agency Globallookpress

Украинские власти продолжают подготовку провокаций с массовым уничтожением мирного населения, чтобы в дальнейшем обвинить в преступлениях российские Вооруженные Силы. С таким заявлением на брифинге выступил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

Так, для этого украинские военные установили артиллерийские орудия вблизи населенного пункта Цуповка для нанесения удара во время массовой эвакуации мирного населения по организованному Украиной гуманитарному коридору из Харькова в западном направлении.

«Российской стороной достоверно установлено, что эту чудовищную кровавую акцию неонацисты планируют осуществить в ближайшее время», - отметил генерал-полковник.

Ранее министерство обороны Российской Федерации заявило об организации националистами огневых позиций и размещении тяжелого вооружения в жилых и образовательных зданиях Харькова и Одессы. Согласно сообщению МО РФ, неонацисты, прикрываясь мирными жителями как «живым щитом», оборудовали огневые позиции и разместили тяжелое вооружение.

Материал подготовили Елизавета Потейчук и Николай Баранов.