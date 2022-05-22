В МИД РФ заявили о превращении Арктики в театр военных действий

По словам представителя ведомства, присоединение Финляндии и Швеции к НАТО может подорвать сложившуюся основу для поддержания мира и стабильности.

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Наблюдается тенденция, при которой Арктический регион превращается в интернациональный театр военных действий. С таким заявлением выступил посол по особым поручениям МИД РФ, председатель Комитета старших должностных лиц Арктического совета Николай Корчунов.

«Мы видим, как возрастает международная военная активность в высоких широтах. Происходит интернационализация военной деятельности. Это, конечно, очень тревожная тенденция - превращение арктического региона в интернациональный театр военных действий. Нас это не может не беспокоить», - приводят его слова РИА Новости.

Он подчеркнул, что ранее политика Финляндии и Швеции, при которой страны не рассматривали присоединение к военным блокам, долгое время обеспечивала прочную основу для поддержания мира и стабильности. Однако вступление скандинавских стран в Североатлантический альянс вряд ли будет способствовать достижению этой цели.

Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция официально подали заявки на вступление в НАТО. Послы двух государств при Организации Североатлантического договора вручили ее генеральному секретарю Йенсу Столтенбергу соответствующие документы.