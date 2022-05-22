Военнослужащие ЦВО доставили жителям ЛНР медицинскую гумпомощь

В населенные сроки были доставлены препараты для всех нуждающихся инсулинозависимых жителей.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

Военнослужащие Центрального военного округа (ЦВО) по просьбе жителей ЛНР доставили медоборудование и препараты в один из освобожденных населенных пунктов.



Во время одной из гуманитарных акций с раздачей продуктовых наборов и предметов первой необходимости к офицерам обратились местные жители с внушительным списком необходимых лекарственных препаратов. Российские военнослужащие заверили, что окажут адресную помощь и «медицинская гуманитарка» была доставлена спустя несколько суток всем нуждающимся.

Оказалось, что в поселке закончились запасы гипогликемических средств для больных сахарным диабетом. В одной из многодетных семей для маленькой девочки требовались тест-системы, позволяющие проводить мониторинг глюкозы в крови, приобрести которые у родителей не было возможности.

Представители ЦВО передали просьбы в гуманитарно-координационный центр, где в кратчайшее время нашли необходимое медицинское оборудование и препараты для всех нуждающихся инсулинозависимых жителей.

Местные жители поблагодарили российских военнослужащих за оказанную помощь и заверили, что они спасли им жизнь.

Несколькими днями ранее в сопровождении военной полиции ВС РФ гуманитарная помощь была доставлена для мирных жителей Луганской народной республики.

В первую очередь помощь из России получили женщины с детьми, пожилые люди, беженцы. В состав продуктовых наборов вошли крупы, макароны, сахар, подсолнечное масло и консервированные мясо и рыба.

Материал подготовили Виктория Ивашечкина и Николай Баранов.