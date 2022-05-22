Бывший игрок «Зенита» предположил, в какой клуб перейдет Дзюба

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Российский футболист Артем Дзюба провел отличную карьеру в ФК «Зенит», выиграв практически все турниры в России. Такое мнение выразил футбольный аналитик, бывший полузащитник питерского клуба Алексей Стрепетов.

«Во-первых, надо поблагодарить Артема за его игру. Он столько лет защищал цвета Санкт-Петербургского «Зенита» и защищал успешно. Много было скептиков, которые говорили, что у него вряд ли что-то получится в «Зените», а он неоднократно становился лучшим бомбардиром. Выиграл практически все турниры, которые проводились на территории России. Я считаю, что он замечательно провел свою карьеру в клубе», - сказал он в интервью телеканалу «Звезда».

Также эксперт добавил, что в скором будущем футболист будет рассматривать варианты продолжения карьеры в зарубежных клубах - это, скорее всего, турецкие или сербские клубы. По его мнению, несколько российских команд также будут заинтересованы в том, чтобы Дзюба пришел к ним.

«Артем - это голеадор, это история «Зенита», это история российского футбола, он вошел в список лучших бомбардиров России», - отметил Стрепетов.

Ранее стало известно, что Артем Дзюба объявил об уходе из петербургского «Зенита». На своей странице в социальной сети нападающий опубликовал видеозапись, на которой предстал в образе Дедпула.