Российским пенсионерам рассказали, как получить дополнительные 10 тысяч рублей

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При оформлении самозанятости пенсионерам может быть предоставлен бонус в размере 10 тысяч рублей, причем он выплачивается один раз и расходуется постепенно. Об этом говорится в разделе, посвященном налогу на профессиональный доход, на сайте ФНС.

Такую выплату смогут получить пожилые россияне, которые пройдут регистрацию в качестве самозанятых. Важно отметить, что такие пенсионеры не считаются трудоустроенными, ведь доходы налогоплательщиков с самозанятостью не облагаются пенсионными взносами.

Поэтому у пенсионеров будет возможность получить и пенсию, и бонус в размере 10 тысяч рублей.

Ранее эксперт Сергей Сухоставец назвал главные достоинства самозанятости. Такой статус может стать отличной альтернативой работе по найму, и при удачном стечении обстоятельств это может стать возможностью превратить хобби в дело, приносящее прибыль. Однако важно помнить о минусах и подводных камнях этого статуса. Однако в самозанятости есть и минусы, о которые также перечислил эксперт.