Министры торговли АТЭС не смогли согласовать итоговое заявление форума в Бангкоке
Министрам торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не удалось прийти к согласию для финального заявления форума в Бангкоке, передает представитель делегации из РФ.
«Российская делегация подтверждает, что финальное заявление министров торговли АТЭС не было принято», - сказал он.
По словам одного из участников форума, Таиланд, РФ и большинство делегаций стран до конца старались согласовать текст итогового заявления.
«Было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки. Но США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС», - заявил собеседник агентства.
Ранее стало известно, что российские делегаты покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества, когда выступление начали мериканские представители.
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