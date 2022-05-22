В стране и мире Министры торговли АТЭС не смогли согласовать итоговое заявление форума в Бангкоке Анна Назайкина По словам одного из участников форума, Таиланд, РФ и большинство делегаций стран до конца старались согласовать текст итогового заявления. © Фото: apec, Instagram* Читайте нас на: Министрам торговли стран Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) не удалось прийти к согласию для финального заявления форума в Бангкоке, передает представитель делегации из РФ. «Российская делегация подтверждает, что финальное заявление министров торговли АТЭС не было принято», - сказал он. По словам одного из участников форума, Таиланд, РФ и большинство делегаций стран до конца старались согласовать текст итогового заявления. «Было согласовано 23 из 24 параграфов итогового документа, которые касались экономической и торговой повестки. Но США, Канада, Австралия, Япония, Новая Зеландия не поддержали призыв России и Китая продолжить сотрудничество над повесткой АТЭС», - заявил собеседник агентства. Ранее стало известно, что российские делегаты покинули встречу министров торговли Азиатско-Тихоокеанского Экономического Сотрудничества, когда выступление начали мериканские представители. *Деятельность компании Meta Platforms Inc. по реализации социальных сетей Facebook и Instagram признана экстремисткой и запрещена на территории Российской Федерации. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика