ВС РФ поразили три батареи РСЗО «Град» и украинскую станцию РЭБ «Буковель» в Николаевской области
Российские Вооруженные силы в ходе спецоперации на Украине уничтожили три батареи РСЗО «Град» и станцию РЭБ «Буковель» в Николаевской области. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков.
«Ракетными войсками и артиллерией поражены...три батареи РСЗО “Град”, а также украинская станция РЭБ «Буковель» в районе населенного пункта Анновка Николаевской области», - заявил он.
По данным МО РФ, российские ракетные войска и артиллерия поразили 583 района сосредоточения вражеской живой силы и военной техники, 41 пункт управления, 76 артиллерийских и минометных подразделений на огневых позициях.
Ранее российское оборонное ведомство показало кадры боевой работы экипажей ударных вертолетов Ка-52. На опубликованном видео показана стрельба неуправляемыми авиационным ракетами (НАР).
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.