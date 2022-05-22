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Байден нашел только одно слово для послания Ким Чен Ыну

Анна Назайкина
10:19 22.05.2022
Ранее лидер Штатов по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем назвал условие, при котором он готов встретиться с руководителем КНДР.
Байден нашел только одно слово для послания Ким Чен Ыну
© Фото: Сергей Гунеев, Валерий Мельников, РИА Новости
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Американский лидер Джо Байден не смог передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну ничего, кроме одного слова приветствия, передает южнокорейская газета «Чосон Ильбо», ссылаясь на пул Белого дома.

Президент Соединенных Штатов провел встречу с председателем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном.

«Привет. Это все… Точка», - сказал Байден в ответ на вопрос журналистов, есть ли ему что передать Ким Чен Ыну.

Ранее лидер Штатов по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем назвал условие, при котором он готов встретиться с руководителем КНДР.

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