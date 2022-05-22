В стране и мире Байден нашел только одно слово для послания Ким Чен Ыну Анна Назайкина Ранее лидер Штатов по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем назвал условие, при котором он готов встретиться с руководителем КНДР. © Фото: Сергей Гунеев, Валерий Мельников, РИА Новости Читайте нас на: Американский лидер Джо Байден не смог передать лидеру КНДР Ким Чен Ыну ничего, кроме одного слова приветствия, передает южнокорейская газета «Чосон Ильбо», ссылаясь на пул Белого дома. Президент Соединенных Штатов провел встречу с председателем Hyundai Motor Group Чон Ый Соном. «Привет. Это все… Точка», - сказал Байден в ответ на вопрос журналистов, есть ли ему что передать Ким Чен Ыну. Ранее лидер Штатов по итогам переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем назвал условие, при котором он готов встретиться с руководителем КНДР. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика