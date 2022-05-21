В стране и мире Байден назвал условие для встречи с Ким Чен Ыном Анна Назайкина Президент США прибыл в Южную Корею в пятницу для своего первого саммита с новым президентом этой страны Юн Сок Елем. © Фото: Chris Kleponis, CNP, KeystonePressAgency, globallookpress, Алексей Витвицкий, РИА Новости Читайте нас на: Американский президент Джо Байден после переговоров с южнокорейским коллегой Юн Сок Елем назвал условие для проведения встречи с лидером КНД Ким Чен Ыном. Президент США заявил, что возможность такой встречи зависит от его искренности и серьезности. «Готов ли я встретиться с лидером Северной Кореи, будет зависеть от того, искренен ли он и насколько он серьезен», - сказал Байден после первого саммита с новым президентом Южной Кореи. Ранее лидер Корейской Народно-Демократической Республики выступил с заявлением о том, что разработки мощных ударных средств будут продолжаться для того, чтобы усилить потенциал национальной обороны страны. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика