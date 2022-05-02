Шойгу и министр обороны Турции по телефону обсудили ситуацию на Украине

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Глава Министерства обороны России Сергей Шойгу и его турецкий коллега Хулуси Акар в ходе телефонных переговоров обсудили ситуацию на Украине, в том числе гуманитарные вопросы.

«По инициативе турецкой стороны 2 мая 2022 года состоялись телефонные переговоры между министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу и министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром», - отметили в военном ведомстве.

В начале апреля Сергей Шойгу и Хулуси Акар обменялись информацией по поводу украинской ситуации. Тогда министры также уделили особое внимание гуманитарным вопросам.