Армия Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Турции Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили гуманитарным вопросам. © Фото: MOD Russia, Global Look Press Читайте нас на: Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства. «B ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили гуманитарным вопросам», - говорится в сообщении. Ранее в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказанную МО РФ помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий на Украине. Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика