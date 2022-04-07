Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром обороны Турции
Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили гуманитарным вопросам.
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Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу обсудил ситуацию на Украине с министром национальной обороны Турции Хулуси Акаром. Об этом сообщает пресс-служба российского военного ведомства.
«B ходе переговоров обсуждалась текущая ситуация на Украине. Особое внимание руководители оборонных ведомств уделили гуманитарным вопросам», - говорится в сообщении.
Ранее в телефонном разговоре с российским лидером Владимиром Путиным президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поблагодарил за оказанную МО РФ помощь в эвакуации турецких граждан и торговых судов из зоны боевых действий на Украине.
Материал подготовили Анна Касаткина и Николай Баранов.