Вице-премьер Хуснуллин посетил Херсон
Российский вице-премьер Марат Хуснуллин осмотрел инфраструктуру Херсона вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и главой херсонской военно-гражданской администрации Владимиром Сальдо. На встрече обсуждались перспективы развития города и всего региона.
Как отметил Хуснуллин, Россия заинтересована в развитии сельского хозяйства и промышленности Херсонской области, намерена максимально быстро запустить все предприятия, восстановить дороги и мосты.
«Считаем, что у Херсона большая перспектива и что (область займет. - Прим. ред.) достойное место в нашей российской семье», - цитирует вице-премьера РИА Новости.
Он также отметил, что в ближайшее время в регион организуют поставки лекарств и всего необходимого для работы медицинской сети.
Ранее Херсон с рабочим визитом посетила заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова. Вице-спикер рекомендовала администрации города сосредоточиться на социальной сфере, занявшись вопросами, которые касаются жизней детей, семей, пожилых граждан.