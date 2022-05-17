Вице-премьер Хуснуллин посетил Херсон

Россия заинтересована в развитии сельского хозяйства и промышленности Херсонской области, отметил вице-премьер.

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Российский вице-премьер Марат Хуснуллин осмотрел инфраструктуру Херсона вместе с главой Крыма Сергеем Аксеновым и главой херсонской военно-гражданской администрации Владимиром Сальдо. На встрече обсуждались перспективы развития города и всего региона.

Как отметил Хуснуллин, Россия заинтересована в развитии сельского хозяйства и промышленности Херсонской области, намерена максимально быстро запустить все предприятия, восстановить дороги и мосты.

«Считаем, что у Херсона большая перспектива и что (область займет. - Прим. ред.) достойное место в нашей российской семье», - цитирует вице-премьера РИА Новости.

Он также отметил, что в ближайшее время в регион организуют поставки лекарств и всего необходимого для работы медицинской сети.

Ранее Херсон с рабочим визитом посетила заместитель председателя Госдумы РФ Анна Кузнецова. Вице-спикер рекомендовала администрации города сосредоточиться на социальной сфере, занявшись вопросами, которые касаются жизней детей, семей, пожилых граждан.