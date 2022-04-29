В Германии назвали деструктивной заморозку российских резервов

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Возобновление экономических связей Германии и России позволило бы облегчить мирные переговоры. Об этом заявил лидер партии «Альтернатива для Германии» Тино Крупала, отметив что решение Запада заморозить российские активы негативно отразится на торговых отношениях в Европе.

«Замораживание российской иностранной валюты является деструктивной мерой, направленной на нанесение ущерба российской экономике и торговым отношениям в Европе. Эта атака на рубль вынудила Россию взимать плату за газ в рублях. Я думаю, что приоритетом должно быть возобновление экономических связей для облегчения мирных переговоров. Тогда уж точно будет легче договориться об условиях оплаты», - цитирует РИА Новости слова политика.

Ранее главный экономист пражского Trinity Bank Лукаш Кованда заявил, что отказ Евросоюза от российских энергоносителей почти не отразится на России. При этом Чехию и Германию ждет рецессия.