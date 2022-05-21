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Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе

09:35 21.05.2022
Позиции украинских боевиков были установлены разведывательно-штурмовой группой российских десантников.
© Видео: Минобороны России © Фото: Минобороны России
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Министерство обороны России показало кадры уничтоженных украинских националистов на позициях, которые были оборудованных в лесополосе.

Позиции украинских боевиков были установлены разведывательно-штурмовой группой российских десантников.

В ходе боя не пожелавшие добровольно сложить оружие националисты были уничтожены огнем боевой машины десанта.

Ранее российские военнослужащие обнаружили оставленный без боя украинский укрепрайон - многокилометровые траншеи, огневые позиции около стратегически важного железнодорожного узла. 

Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, провести денацификацию и демилитаризацию Украины.

Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.

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