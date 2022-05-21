Российские десантники огнем БМД уничтожили позиции украинских боевиков в лесополосе
Министерство обороны России показало кадры уничтоженных украинских националистов на позициях, которые были оборудованных в лесополосе.
Позиции украинских боевиков были установлены разведывательно-штурмовой группой российских десантников.
В ходе боя не пожелавшие добровольно сложить оружие националисты были уничтожены огнем боевой машины десанта.
Ранее российские военнослужащие обнаружили оставленный без боя украинский укрепрайон - многокилометровые траншеи, огневые позиции около стратегически важного железнодорожного узла.
Утром 24 февраля Россия начала специальную военную операцию на Украине. Ее цели - защитить население Луганской и Донецкой народных республик, провести денацификацию и демилитаризацию Украины.
Материал подготовили Анна Назайкина и Николай Баранов.