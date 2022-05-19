Российские военнослужащие обнаружили оставленный без боя укрепрайон ВСУ

На его территории нашли около 10 километров ходов, перекрытий и траншей, а также оборудованные огневые точки.

© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"

На территории Украины российские военнослужащие обнаружили укрепрайон ВСУ, оставленный без боя. Многокилометровые траншеи, огневые позиции около стратегически важного железнодорожного узла. То, что укрепрайон построен несколько лет назад подтверждают российские бойцы.

«Довольно таки давно, потому что доски начали уже гнить, и все уже начало зарастать. Протяженность около 10 километров всех ходов, перекрытий и траншей», - рассказал военнослужащий ВС РФ Роман.

Многокилометровая оборонительная система рассчитана на пехотный батальон. Подготовлены капониры - огневые позиции для танков или БМП. Держать оборону здесь можно было несколько месяцев подряд. «Паутина» траншей ведет к огневым позициям на переднем крае. Огневые позиции всесезонные, ведь под досками находится утеплитель. Со временем две бойницы засыпало землей, но третья осталась в рабочем состоянии. Все указывает на то, что укрепрайон был построен подрядчиками ВСУ, но, по какой-то причине не был введен в эксплуатацию, был заброшен и не использовался.

Весь этот укрепрайон расположен на главенствующей высоте. Система администрирования, все коммуникации, все огневые позиции нацелены вниз. Там проселочная дорога, идущая через небольшой населенный пункт. Так вот все огневые позиции нацелены на дома простых жителей. Хотя перед селом есть высота, которая ближе к российско-украинской границе. Но, позиция была выбрана именно возле населенного пункта. Сначала дома мирных людей, и только потом - траншеи и подземные укрытия с бетонными стенами метровой толщины.

Очевидно, что все это время ВСУ планировали воспользоваться системой траншей и дотов по назначению, не списывали их со счетов. И только быстрое наступление наших войск не позволило украинским военным занять укрепрайон и держать оборону на этом стратегическом транспортном узле.