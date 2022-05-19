Армия Армия Армия

Российские военнослужащие обнаружили оставленный без боя укрепрайон ВСУ

Анатолий Бородкин
05:00 19.05.2022
На его территории нашли около 10 километров ходов, перекрытий и траншей, а также оборудованные огневые точки.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: ТРК "Звезда"
Читайте нас на:

На территории Украины российские военнослужащие обнаружили укрепрайон ВСУ, оставленный без боя. Многокилометровые траншеи, огневые позиции около стратегически важного железнодорожного узла. То, что укрепрайон построен несколько лет назад подтверждают российские бойцы. 

«Довольно таки давно, потому что доски начали уже гнить, и все уже начало зарастать. Протяженность около 10 километров всех ходов, перекрытий и траншей», - рассказал военнослужащий ВС РФ Роман. 

Многокилометровая оборонительная система рассчитана на пехотный батальон. Подготовлены капониры - огневые позиции для танков или БМП. Держать оборону здесь можно было несколько месяцев подряд. «Паутина» траншей ведет к огневым позициям на переднем крае. Огневые позиции всесезонные, ведь под досками находится утеплитель. Со временем две бойницы засыпало землей, но третья осталась в рабочем состоянии. Все указывает на то, что укрепрайон был построен подрядчиками ВСУ, но, по какой-то причине не был введен в эксплуатацию, был заброшен и не использовался.

Весь этот укрепрайон расположен на главенствующей высоте. Система администрирования, все коммуникации, все огневые позиции нацелены вниз. Там проселочная дорога, идущая через небольшой населенный пункт. Так вот все огневые позиции нацелены на дома простых жителей. Хотя перед селом есть высота, которая ближе к российско-украинской границе. Но, позиция была выбрана именно возле населенного пункта. Сначала дома мирных людей, и только потом - траншеи и подземные укрытия с бетонными стенами метровой толщины.

Очевидно, что все это время ВСУ планировали воспользоваться системой траншей и дотов по назначению, не списывали их со счетов. И только быстрое наступление наших войск не позволило украинским военным занять укрепрайон и держать оборону на этом стратегическом транспортном узле.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
04:45 В стране и мире
Матвиенко рассказала, когда могут возобновиться отношения России и стран коллективного Запада
04:28 В стране и мире
В Хьюстоне смогли восстановить работу генконсульства России
01:20 В стране и мире
Власти непризнанного Косова анонсировали планы по вступлению в НАТО
00:34 В стране и мире
В ООН призвали вернуть российские продукты на мировые рынки
22:20 Армия
МО РФ: отряды разминирования ВС и МЧС России проверили 1 537,3 гектаров в ДНР и ЛНР
Популярное
Видео
Вице-премьер Борисов: лазерный комплекс «Пересвет» уже серийно поставляется в войска
Видео
МО РФ: провал атаки под Запорожьем стоил Украине 26 танков, 12 БМП и 100 боевиков
Видео
Стрельба залпом: кадры запуска «Калибров» с фрегата ЧФ по военной инфраструктуре Украины
Видео
Опубликованы кадры сдачи в плен украинских боевиков с «Азовстали»
Песков не исключил разблокировку Meta* в России
Сдавшийся в плен британский наемник раскрыл подробности пребывания в Буче
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Киностудия «Главкино» Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты Телеканал «Звезда Плюс» О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.