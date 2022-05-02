МО РФ: уничтожены 25 опорных пунктов и районов сосредоточения ВСУ, в том числе нацистского формирования «Айдар»*
В Минобороны России заявили, что ВС РФ за день были уничтожены 25 опорных пунктов и районов сосредоточения ВСУ, в том числе нацистского формирования «Айдар»*.
«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 36 военных объектов Украины. Среди них 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе в районе Александровки нацистского формирования "Айдар"*», - рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.
Несколькими днями ранее в Минобороны заявили, что всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 640 беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Среди уничтоженной военной техники Украины также оказалось: 279 зенитных ракетных комплексов, 2646 танков и других боевых бронированных машин.
*«Айдар» - запрещенный в России националистический батальон.
Материал подготовила: Виктория Ивашечкина