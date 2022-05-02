МО РФ: уничтожены 25 опорных пунктов и районов сосредоточения ВСУ, в том числе нацистского формирования «Айдар»*

Всего за день были поражены 36 военных объектов Украины.

© Видео: ТРК ВС РФ "Звезда" © Фото: Алексей Иванов, ТРК Звезда

В Минобороны России заявили, что ВС РФ за день были уничтожены 25 опорных пунктов и районов сосредоточения ВСУ, в том числе нацистского формирования «Айдар»*.

«Высокоточными ракетами воздушного базирования поражены 36 военных объектов Украины. Среди них 25 опорных пунктов, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ, в том числе в районе Александровки нацистского формирования "Айдар"*», - рассказал официальный представитель МО РФ Игорь Конашенков.

Несколькими днями ранее в Минобороны заявили, что всего с начала проведения специальной военной операции были уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 640 беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Среди уничтоженной военной техники Украины также оказалось: 279 зенитных ракетных комплексов, 2646 танков и других боевых бронированных машин.

*«Айдар» - запрещенный в России националистический батальон.

Материал подготовила: Виктория Ивашечкина