В МО РФ назвали число уничтоженной техники Украины воздушного и наземного базирования

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Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 142 самолета, 112 вертолетов, 640 беспилотных летательных аппаратов украинской армии. Об этом заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Согласно сообщению Минобороны РФ, среди уничтоженной военной техники Украины также оказалось: 279 зенитных ракетных комплексов, 2646 танков и других боевых бронированных машин, 305 установок реактивных систем залпового огня, 1184 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 2475 единиц специальной военной автомобильной техники.

Ранее в Министерстве обороны Российской Федерации заявили о выполнении российскими артиллеристами за ночь 975 огневых задач в ходе спецоперации. По словам официального представителя Минобороны России Игоря Конашенкова, поражены 21 пункт управления противника, 69 опорных пунктов, 763 района сосредоточения войск и 107 артиллерийских позиций.

В четверг, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин во время телеобращения объявил, что начинается специальная военная операция по защите Луганской и Донецкой народных республик. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обратил внимание, что операция проводится с целью демилитаризации и денацификации Украины.

Материал подготовили: Игнат Далакян, Николай Баранов